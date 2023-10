Non ci sono più le condizioni, niente libertà vigilata per un trentacinquenne

Gela. Non ci sono più le condizioni per mantenere la misura che gli era stata imposta a seguito di fatti del passato che portarono a condanne. Il giudice della sorveglianza di Caltanissetta non ha disposto la libertà vigilata per il trentacinquenne Giovanni Rinzivillo. La difesa, sostenuta dall’avvocato Maurizio Scicolone, ha proprio insistito sull’assenza dei presupposti per riconfermare i vincoli che erano stati applicati a seguito di vicende penali che avevano riguardato il trentacinquenne.