Comune-Ato, su maxi debito Timpazzo prove di transazione: “In appello esecutività solo di una parte”

Gela. Pesano su conti del Comune, che già attraversano una fase per nulla semplice come accertato dalla deliberazione oggi trasmessa dalla Corte dei Conti. I sedici milioni di euro che Palazzo di Città deve all’Ato Cl2 in liquidazione, per mancati pagamenti dei conferimenti a Timpazzo, risalenti al passato, sono tra le voci finite negli approfondimenti in corso e in quelli svolti dai magistrati contabili. Lo scorso anno, il tribunale delle imprese di Palermo confermò l’ammontare di quanto dovuto dal Comune all’Ato. L’amministrazione comunale si è rivolta ai giudici di appello, nonostante non abbia mai messo in dubbio che il debito c’è e vada onorato. I magistrati di secondo grado, di recente, hanno disposto l’esecutività del credito ma solo per due terzi e non anche per la parte restante. Un particolare che viene visto come un punto a favore dall’amministrazione comunale, che ha più volte sottolineato di aver ereditato questa pesante pendenza. Si partirà anche dalla decisione di appello per cercare di chiudere una transazione che “garantisca dignità ad entrambi gli enti”, precisa il sindaco Lucio Greco. Da quando si è reinsediato il commissario Ato Giuseppe Lucisano, i contatti tra il municipio e l’ambito sono ripresi. Si vorrebbe un’intesa complessiva, per una transazione che non pesi troppo sulle casse del municipio e allo stesso tempo riconosca le richieste dell’Ato. Più di una volta è stato sondato questo capitolo ma ad oggi non si è ancora sottoscritto nessun atto ufficiale.