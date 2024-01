Comune e Unione, sì al programma del governo: nuove assunzioni per incrementare i progetti

La stessa soluzione, con il programma della presidenza del consiglio, ha scelto di attivarla pure l’Unione dei Comuni. La giunta, con i sindaci di Gela, Butera e Niscemi, ha deliberato l’adesione. L’Unione va strutturata partendo quasi da zero. È sorta lo scorso anno per il ciclo della nuova programmazione 2021-2027 (un ammontare potenziale di settanta milioni di euro per finanziamenti disponibili). Non c’è personale da destinare in via esclusiva e i Comuni non riescono a mettere a disposizione risorse interne, che sono già decisamente carenti. I sindaci Lucio Greco, Giovanni Zuccala’ e Massimiliano Conti, puntano ad avere nell’Unione, in base a quanto riportato in delibera, tre profili professionali economico finanziari, specialisti in attività amministrative e contabili; sei profili professionali tecnici (ingegneri, architetti, geologi); due profili amministrativo giuridico legale e un informatico. Già l’assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso aveva insistito sul punto. I sindaci sembrano intenzionati a dare stabilità ad un’Unione che può sviluppare la linea di progetti essenziali per i tre Comuni.