Il Gela C5 piazza il colpo last minute, arriva Stentanti

Gela. A poco più di 24 ore dalla fine del calciomercato, arriva un altro colpo nel Gela C5. Il suo nome è Thomas Stentanti, laterale sinistro classe 2002 che arriva in città direttamente dall’USD Monsummano Terme, militante nel campionato di Serie C1 toscano. Si tratta il secondo colpo della società biancazzurra nel giro di pochi giorni dopo lo spagnolo Jesus Dopico Uroz, approdato a Gela per sostituire l’altro spagnolo Jony Da Sousa. Stentanti è nato a Pescia, in Toscana, e ha già siglato nella stagione in corso ben 22 reti.