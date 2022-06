Comune non in regola con i contributi Inps? Si andrà in giudizio

Gela. Per l’Inps, Palazzo di Città non sarebbe in regola con i contributi previdenziali e all’appello mancherebbero versamenti per oltre 104 mila euro. Il documento di verifica risale ad inizio anno e l’amministrazione comunale ha scelto di impugnarlo, ritenendo invece di essere in linea con gli adempimenti. Il Comune agirà in giudizio facendosi assistere da un legale, esperto in materia. Il professionista sarà selezionato, sulla scorta di un avviso pubblico. Una commissione, appena costituita, valuterà le candidature intanto pervenute.