“Con Falcone piena sintonia”, Greco: “Sostegno? Sono fiducioso, vogliamo proseguire”

Gela. “C’è piena e assoluta sintonia, sia sul piano istituzionale sia a livello politico. Il rapporto va avanti e si mantiene ormai da anni”. Il sindaco Lucio Greco, questa mattina, ha avuto modo di incontrare l’assessore regionale all’economia, il forzista Marco Falcone. Lo “zoccolo duro” che sta con l’avvocato ha voluto che l’assessore facesse tappa in città e così è stato. “Mi sento ancora più fiducioso – sottolinea il sindaco – l’assessore Falcone, che è un’istituzione regionale e un riferimento importante a livello nazionale, conferma di avere la massima attenzione per il territorio e per la nostra amministrazione. Il progetto è di tutti. In questa fase, prevale il tatticismo ma continuiamo a lavorare per gli obiettivi della città. Poi, chi vivrà vedrà”. Falcone, durante le sue interlocuzioni, non ha assolutamente chiuso la porta in faccia al sindaco e agli alleati più convinti. “Abbiamo avuto modo di affrontare la questione delle tante emergenze della città – precisa – sulle scuole, che ci stanno impegnando proprio in queste settimane, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Comprendo le lamentele dei genitori. Servirebbe una manutenzione straordinaria, anzitutto a partire dalle caldaie, ormai vetuste. Con l’assessore abbiamo valutato la possibilità di una linea di finanziamento proprio per questo scopo. L’attenzione è massima e gli interventi ordinari ci sono. Stiamo facendo tanto in condizioni difficili. Il dissesto lo abbiamo affrontato con coraggio e stiamo già sviluppando le scelte per un bilancio stabilmente riequilibrato. L’ente comunale, non certo per nostra responsabilità, sta attraversando il periodo più difficile in assoluto, probabilmente di tutta la sua storia”. Il sindaco sembra intenzionato a non trascurare il canale politico di Falcone, che è stato comunque possibilista. L’ipotesi di una ricandidatura dell’avvocato sarà vagliata mentre il centrodestra provinciale la esclude (almeno per quanto emerge dal tavolo avviato dai partiti d’area). “Sono ragionamenti – dice Greco – che l’assessore porterà ai tavoli più importanti e non solo regionali”. Greco ha puntato ancora una volta sull’esigenza della continuità amministrativa per proseguire lungo la scia tracciata: dai progetti e fino appunto allo sviluppo delle soluzioni per il riequilibrio finanziario del municipio. Vorrebbe un supporto solido per validare politicamente un potenziale governo bis della città. “Dalle sue dichiarazioni – aggiunge il primo cittadino – arriva la conferma che l’assessore Falcone non farà mai mancare il suo impegno e la sua attenzione verso il sindaco, l’amministrazione e il territorio”.