“Con Greco solo rapporti istituzionali”, Catania: “FdI è sempre stata coerente all’opposizione”

Gela. A Palazzo di Città, in una situazione complessiva non certo semplice, il sindaco Lucio Greco pare intenzionato a seguire i “consigli” degli alleati della Nuova Dc, che caldeggiano un rilancio imperniato sull’azzeramento della giunta e su un’apertura vera al centrodestra. Tanti alleati, per ora solo sottotraccia, non sembrano affatto convinti. Saranno giorni di attesa. Il centrodestra locale, fino ad oggi, non ha mai dato alcun segnale per un eventuale dialogo politico con il primo cittadino. Lega, Fratelli d’Italia e il consigliere Gabriele Pellegrino hanno già apposto la firma sulla mozione di sfiducia. I vertici meloniani, a loro volta, sono piuttosto cauti. “Con il sindaco Greco ci sono solo rapporti istituzionali, così come con altri primi cittadini della provincia, anche non di centrodestra – spiega il parlamentare Ars di Fratelli d’Italia Giuseppe Catania – il partito, fin dall’inizio, ha avuto una posizione coerente. Siamo all’opposizione, anche se costruttiva e responsabile. La mozione presentata lunedì in aula consiliare è finalizzata ad alzare l’attenzione sullo stato economico-finanziario dell’ente, anzitutto a tutela della città. Altrimenti, ci sarebbe l’ingovernabilità. So che ci sono movimenti in atto ma noi siamo all’opposizione”. Catania continua ad avere contatti diretti e costanti con il coordinamento cittadino retto da Salvatore Scuvera e con i consiglieri comunali. In città, lunedì, ha partecipato al vertice sull’emergenza sanitaria. “C’è la necessità di cambiare e di dare discontinuità – dice ancora – non è una questione solo di carenza di personale e di medici ma anche di organizzazione. Da Asp ci attendiamo risposte e livelli che possano soddisfare le esigenze dei cittadini”.