Con le piogge ingresso della scuola impraticabile, lamentele a “Santa Maria di Gesù”

Gela. Sono tanti i genitori che in questi giorni stanno segnalando il problema. Con le piogge registrate in settimana, l’ingresso della scuola “Santa Maria di Gesù” è diventato impraticabile. Lo spazio viene occupato interamente dall’acqua e per i bambini diventa difficile accedere all’istituto. Nei pressi, c’è da tempo il cantiere per la riqualificazione di via Ventura e più in generale la logistica dell’area è sicuramente poco adatta al numero notevole di alunni e di genitori che quotidianamente si recano nel plesso.