Con una pistola in un bar e in una parafarmacia, anche furti contestati a Giacchi: non ha parlato

Gela. Sei furti anche in attività commerciali e professionali, sono stati colpiti tra gli altri il titolare di un’agenzia immobiliare, quello di un lavaggio e un tabaccaio, uno scippo e due rapine a mano armata. Tutto nell’arco degli ultimi mesi, in città. Questa mattina, il ventisettenne Angelo Massimo Giacchi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è presentato davanti al gip del tribunale. Ha scelto di non rispondere, assistito dal legale Davide Limoncello. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai poliziotti del commissariato che hanno condotto le indagini. Giacchi ha precedenti dello stesso tipo. A fine luglio, a distanza di pochi giorni tra le due azioni, è entrato armato di pistola in un bar e in una parafarmacia. Le attività sono in centro storico.