Spente le fiamme nel capannone de “La frutta d’oro”, incendio partito dall’interno

Gela. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del capannone de “La frutta d’oro”, nell’ex terminal bus a Brucazzi, come già riferito. In questi minuti, i vigili del fuoco sono riusciti a bloccarle definitivamente. Pare che i danni maggiori si siano concentrati nel retro della struttura, nel complesso usata per la vendita di prodotti ortofrutticoli. Non si esclude un cortocircuito ma le verifiche sono in corso. Sul posto sono arrivati anche i militari della guardia di finanza .