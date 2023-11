“Concentrati sull’azione amministrativa”, autonomisti: “Impegno nell’esclusivo interesse della città”

Gela. “Concentrati sull’azione amministrativa”. Gli autonomisti mettono un freno ad ogni ipotesi di rottura anticipata del rapporto con l’amministrazione Greco. Le scelte future le faranno successivamente. “Saranno il frutto del costante confronto democratico all’interno del nostro movimento – fanno sapere i dirigenti locali – valutando anche le diverse posizioni sostenute ma nella consapevolezza che alla fine sarà individuata la migliore sintesi”. Il dibattito in consiglio comunale sulla dichiarazione di dissesto, in settimana, qualche tensione in più tra i pro-Greco l’ha fatta emergere. Il capogruppo autonomista Diego Iaglietti, esprimendo una valutazione personale (come abbiamo riportato) ha anticipato che non sarà sua intenzione sostenere un possibile Greco bis. L’Mpa, però, al momento non farà scelte in controtendenza rispetto a quelle che portarono a confermare la presenza in giunta. “Il nostro movimento viene continuamente tirato in ballo in merito ad eventuali future scelte politiche. E’ vero che il movimento ha sempre dimostrato coerenza, impegnandosi fin dalla prima ora nell’azione amministrativa in favore del territorio – aggiungono – anche in questa fase, la più delicata, il nostro obiettivo rimane quello di portare avanti le iniziative migliori sempre in favore della nostra città, con garbo, moderazione e condivisione. Concentrati sull’azione amministrativa, ci appassiona meno la querelle sulle future scelte che L’Mpa farà”. Nessun passo indietro sul dissesto, che sarà votato dal gruppo consiliare. I lombardiani però non condividono il clima di scontro che sfocia in “offese personali”.