“Litigiosità di Greco non vanifichi Macchitella lab”, Trainito: “Sosteniamo Generazione Gela”

Gela. “Macchitella lab deve essere fruibile entro fine anno, nella piena disponibilità del Comune”. Il capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito si dice vicino all’iniziativa di “Generazione Gela”, finalizzata ad un vero e proprio manifesto da condividere con l’intera città. “Certamente, come gruppo consiliare e come partito – spiega – siamo molto preoccupati. Temiamo che la litigiosità del sindaco faccia sfumare anche questo progetto, come altri che l’hanno preceduto. Noi non lo consentiremo e siamo disponibili a sostenere le iniziative di “Generazione Gela”. Si faccia un nuovo incontro e si arrivi ad un’intesa complessiva tra l’amministrazione comunale ed Eni. Non è possibile che Greco litighi anche con l’azienda, mettendo a serio rischio un progetto così importante”. Trainito è sicuro che tutte le parti debbano fare il proprio dovere.