Concluso il memorial “Moriconi”, in finale si impone Ingarao: tennis di alto livello al Nautico

Gela. Si è conclusa un’intensa settimana di tennis al club Nautico. Gli appassionati e i soci hanno assistito ad una finale di alto livello che ha chiuso l’Open Memorial Manlio Moriconi, trentunesima prova del circuito regionale siciliano. L’evento, giunto alla sua undicesima edizione, ha dimostrato l’efficienza della macchina organizzativa del Nautico, che sul tennis punta parecchio. In finale, Alessandro Ingarao, ventiquattrenne del Match Ball Siracusa (in classifica 2.1) e Antonio Campo, per il Tennis Club Palermo 2 (in classifica 2.2). La partita è stata tirata ed è andata ad Ingarao. Si è imposto per 6-2 6-4.

Campo, fin dall’inizio, ha dovuto fare i conti con un infortunio: ha accusato uno stiramento muscolare alla schiena ed inevitabilmente non ha potuto dare tutto. Non si è comunque arreso e ha concluso la partita. Ad assistere all’atto finale del torneo, c’erano il presidente del Nautico Gaetano Trainito, il direttore sportivo Dionisio Nastasi e l’organizzatore del torneo Ennio Greco, insieme a Massimo Moriconi e ai membri del c.d. Cinzia Siragusa e Roberto Valente. Gli ufficiali di gara Lina Timpanaro e Marcello Sciuto hanno garantito che tutto si svolgesse regolarmente. Il torneo ha visto la partecipazione di ventisei tennisti, con dieci di seconda categoria. L’organizzatore Ennio Greco ha voluto sottolineare che il memorial era aperto solo ai giocatori con una classifica inferiore a 4.1. Questa scelta è stata fatta con l’obiettivo di elevare sempre di più il livello, con la partecipazione dei migliori tennisti di seconda categoria.