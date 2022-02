Concorsi in municipio, un dirigente e due funzionari: nominate le commissioni

Gela. Proprio nei giorni delle tante polemiche e delle tensioni, generate dalle dimissioni annunciate da due dirigenti del Comune, l’ingegnere Grazia Cosentino e l’architetto Antonino Collura, dagli uffici dell’ente sembra arrivare una prima risposta. Il settore risorse umane ha disposto la nomina dei componenti delle due commissioni, che avranno il compito di valutare gli esiti delle prove, per un posto di dirigente finanziario e per due di funzionario contabile. Attualmente, la dirigenza del settore finanziario è ricoperta dal dottor Alberto Depetro, che entrò in municipio durante la sindacatura Fasulo. I bandi vennero autorizzati, già due anni fa. Si pose l’esigenza di alcune modifiche e probabilmente anche la pandemia non ha favorito tempi rapidi. Ora, c’è perlomeno il provvedimento d nomina dei componenti delle due commissioni. Per il posto di dirigente finanziario, a valutare sarà una commissione composta dal segretario generale Loredana Patti, dall’avvocato Serafina Buarnè (che è segretario generale in pensione), e da Vincenzo Zafarana, che attualmente ricopre l’incarico di direttore finanziario amministrativo dello Iacp di Caltanissetta. Per i posti di funzionario contabile, invece, la commissione sarà composta dal dirigente in pensione, Maria Annunziata Di Francesco, da Bruno Busacca, che è responsabile del settore finanziario del Comune di Santa Croce Camerina, e da Giovanna Blanco, che è invece vice segretario generale del Comune di Niscemi. Tutti i componenti delle due commissioni percepiranno un’indennità, per l’attività da svolgere.