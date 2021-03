Condannato per il blitz antidroga “Boomerang”, 40enne in carcere: era ai domiciliari

Gela. I carabinieri del nucleo operativo di Gela lo hanno arrestato a Vittoria, dove era già ai domiciliari. E’ stato trasferito in carcere, a Piazza Armerina, il quarantenne Fortunato Vella, di recente condannato in primo grado a dieci anni e otto mesi di reclusione, per i fatti dell’inchiesta antidroga “Boomerang”. I militari, che fecero luce su quel giro di droga tra Gela, Vittoria e Catania, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Caltanissetta. Il giudice ha disposto la sostituzione della misura, dai domiciliari alla detenzione in carcere.