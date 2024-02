Conferimenti a Timpazzo, convenzione Comune-Impianti: 375 mila euro per un trimestre

Gela. In un periodo sicuramente di forti incomprensioni tra Palazzo di Città e le società che coordinano il ciclo locale dei rifiuti, arriva però la sottoscrizione della convenzione che permette al Comune di fare affidamento sulla piattaforma integrata di Timpazzo. I conferimenti proseguiranno e l’atto ufficiale è stato sottoscritto dalle parti sulla base della tariffa calmierata fissata da Impianti Srr, che gestisce il sito. L’ammontare è di cinquanta euro per tonnellata, oltre al tributo speciale di 12,23 euro per tonnellata. Per tre mesi, l’importo calcolato è di 375 mila euro, per conferire i rifiuti della raccolta ordinaria proprio nel sito di Timpazzo, gestito da Impianti Srr, l’in house della Srr4. Sono stati rilasciati tutti i pareri tecnici favorevoli, in un frangente delicato culminato nel dissesto del municipio.