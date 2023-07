Consorzio bonifica, vertenza infinita: nessuna risposta e lavoratori preoccupati per il futuro

Gela. Temono che la loro vertenza, aperta da mesi, possa cadere nel dimenticatoio. I lavoratori del Consorzio di bonifica, questa mattina, si sono riuniti in assemblea. I ritardi nei pagamenti proseguono e dal commissario che coordina l’intera struttura non ci sono mai state risposte alla richiesta di incontro, inoltrata lo scorso aprile. La crisi del consorzio locale si muove quasi in parallelo con la flessione sempre più grave dell’intero comparto agricolo del territorio. L’assemblea di questa mattina è stata indetta dalla Flai-Cgil. C’era il segretario provinciale Peppe Randazzo, insieme ai rappresentanti sindacali interni all’ente. I lavoratori, ormai da tempo, non sono più messi nelle condizioni di garantire i servizi essenziali tra i campi locali e anche negli uffici amministrativi la situazione non è migliore.