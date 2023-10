Consorzio di bonifica, crisi senza fine: “Ritardi enormi per i pagamenti, riforma inutile”

I rappresentanti sindacali di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Fibi-Uil, già da tempo spingono per un tavolo complessivo volto a non fare morire l’ente. Risposte non ne arrivano né dalla struttura commissariale né dall’assessore regionale Luca Sammartino.

Andare avanti è sempre più difficile. I dipendenti operano senza essere pagati e si arriva a ritardi fino a dieci mesi. Una flessione che mette in forse ogni tipo di iniziativa in un contesto locale che vede retrocedere il comparto agricolo segnato da disservizi e carenze idriche enormi. Ancora una volta, dipendenti e sindacati (con i segretari Giuseppe Randazzo, Carmelo Cimino e Giovanni D’Angelo) non escludono alte iniziative di protesta.