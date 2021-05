Contagi Covid fanno paura, altri 91 positivi in città: linea sfonda quota 600, un morto

Gela. Numeri che fanno paura quelli rilasciati da Asp rispetto ai positivi al Covid (in base a datti che riguardano tamponi negli ultimi cinque giorni). In totale, sono 91. La linea complessiva schizza ad oltre 600 contagiati, esattamente 667. I novantuno positivi sono in isolamento domiciliare. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria e altri due dimessi, mentre un paziente che era in rianimazione è tornato in degenza ordinaria. In base ai dati di Asp, c’è anche un decesso tra i positivi gelesi e il numero dei morti, in totale, sale a 70.