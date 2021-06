Contagio Covid, curva positivi scende sotto 100: un solo nuovo caso e 19 guariti

Gela. La curva complessiva dei contagiati da Covid in città scende sotto quota 100. In base ai dati resi noti da Asp, nelle ultime ventiquattro ore si registra un solo nuovo caso, in isolamento domiciliare. Sono invece diciannove i guariti. Un paziente è stato dimesso dalla degenza ordinaria. La curva totale scende a 96 positivi, in città.