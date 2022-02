Contagio Covid, in città in totale 1.118 positivi: c’è un altro decesso

Gela. Ottantasette nuovi casi Covid, in città, nelle ultime ventiquattro ore, e 101 guariti. E’ questo il bilancio che si è registrato in città, in base ai dati di Asp. In totale, i positivi sono 1.118. Si registra un altro decesso, di un paziente positivo (è il centotrentanovesimo dall’inizio della pandemia). Un paziente gelese, invece, è stato dimesso dalla degenza ordinaria.