Contagio Covid scende ancora, solo 5 positivi e 47 guariti: curva totale sotto 600

Gela. Scende drasticamente il numero dei positivi al Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, in base ai dati forniti da Asp, sono solo cinque i nuovi contagiati. I guariti, invece, sono quarantasette. La curva complessiva scende sotto quota 600, per attestarsi a 521 positivi. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria, uno è stato dimesso perché “guarito virologicamente”.