“Contatti solo con Scerra, mai incontrato Federico”, Orlando: “Nessuna preclusione”

Gela. “Ci sono stati contatti politici solo con il consigliere comunale Salvatore Scerra. Federico? Non l’ho mai sentito né incontrato”. Il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando sa che potrebbero esserci nuovi posizionamenti, in vista delle regionali. Ci sono esponenti locali del centrodestra che hanno iniziato ad interloquire con il gruppo del presidente della Regione Nello Musumeci. “Ho sentito due volte il presidente e attendo un incontro, sia a livello provinciale che soprattutto per Gela – aggiunge – mi ha spiegato che vuole partire alla grande con il gruppo locale. C’è un laboratorio politico in fermento e come partito locale sicuramente non c’è alcuna preclusione. Poi, sono dinamiche regionali e noi siamo in attesa”. I referenti di Musumeci in città hanno ormai da tempo perso una rappresentanza all’assise civica e guardano dall’esterno ciò che accade a Palazzo di Città. “Con l’amministrazione comunale? Non c’è mai stato un dialogo – aggiunge Orlando – il consigliere comunale Vincenzo Cascino ha fatto valutazioni differenti rispetto a quelle che gli chiedevamo e non mi pare ci siano più possibilità di riprendere un rapporto politico”.