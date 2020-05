Conte “Il Mes e’ insufficiente, serve il Recovery Fund”

FIRENZE (ITALPRESS) – “L’Europa deve agire senza ulteriore indugio per avviare la ripresa economica. A questo scopo, le tre misure (SURE, BEI, MES) sono insufficienti, ammontando ad una frazione di quanto altre grandi economie, come quella statunitense, stanno spendendo per sostenere le loro imprese e le loro famiglie, serve un ‘Recovery Fund’ di grandi dimensioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al convegno “The State of the Union”.”Il prestito effettivo del ‘Recovery Fund’ sui mercati deve essere di notevole dimensione, almeno 1 trilione di euro – ha aggiunto Conte -, per portare la dotazione totale della risposta economica europea (calcolando SURE, BEI, MES) in linea con le necessita’ finanziarie complessive dell’Ue che la maggior parte degli esperti e delle istituzioni, inclusa la Bce, stimano in piu’ di 1,5 trilioni di euro, al netto delle garanzie di Stato”.(ITALPRESS).