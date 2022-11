Contrasto ai reati ambientali, in città ormai attivo il nucleo operativo ecologico dei carabinieri

Gela. I vertici provinciali dei carabinieri fanno il punto sul contrasto ai reati ambientali sul territorio, con operazioni anche in città. L’arma esprime oggi una funzione di “prossimità ambientale”, avendo maturato, negli ultimi decenni, qualificate competenze nella prevenzione e nelle investigazioni, che oggi trovano ulteriore espressione nella spiccata professionalità dei Carabinieri Forestali. Impegnata ogni giorno nella difesa delle persone, del pianeta e della prosperità, l’qrma compie quotidianamente un’opera di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale, tutelando il paesaggio, i boschi, la flora e la fauna e contrastando i crimini in materia di rifiuti. Non a caso la natura, da sempre tra le priorità assolute dell’arma, è la protagonista del Calendario Storico 2023. L’impegno dei Carabinieri non si ferma, però, alla prevenzione e alla repressione di reati e di illegalità ad impatto ambientale, ritenendo altrettanto fondamentale il dialogo continuo con le nuove generazioni. Come sottolinea il colonnello Vincenzo Pascale, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta: “La funzione di “prossimità ambientale” dell’arma è assicurata, in questa provincia, dalla quotidiana attività svolta dai presidi dislocati in tutta la giurisdizione e dal prezioso e qualificato supporto dei Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Agrigento e dal Nucleo Operativo Ecologico di Caltanissetta in Gela, recentemente istituito per incrementare ulteriormente l’impegno istituzionale nello specifico settore. La “missione verde” dell’arma, che a livello nazionale, grazie all’acquisizione – nel 2017 , delle competenze e delle risorse del Corpo Forestale dello Stato, può contare della più grande forza di polizia ambientale d’Europa, si concretizza, nel territorio nisseno, non solo nella prevenzione e nella repressione degli illeciti legati all’ambiente, nella salvaguardia della biodiversità e nel controllo della sicurezza dei prodotti agroalimentari, ma anche nella presenza dei carabinieri nelle scuole,allo scopo di promuovere tra i giovani l’educazione ambientale, sensibilizzandoli al rispetto della nostra terra e alla salvaguardia delle bellezze naturali del nostro territorio; in poche parole, alla tutela della nostra qualità della vita”, dice Pascale.