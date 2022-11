Controlli in città, polizia sequestra un fucile e droga: eseguite misure

Gela. In relazione alla recrudescenza di fenomeni delittuosi avvenuti nei giorni scorsi, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza tenutosi in Prefettura ha disposto un’ulteriore intensificazione di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. Martedì e mercoledì, unità della polizia del commissariato hanno eseguito numerosi controlli finalizzati alla ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti in apposite aree urbane che, per la presenza di attività che richiamano la presenza e lo stazionamento di soggetti degni di attenzione, si prestano ad attività delinquenziali. Nel corso dei servizi sono stati eseguiti due arresti in flagranza di reato: uno nei confronti di un 49enne che, per sottrarsi al controllo ha commesso resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e l’altro nei confronti di un 29enne evaso dagli arresti domiciliari. Entrambi, su disposizione del pubblico ministero, sono stati condotti agli arresti domiciliari. Per il quarantanovenne è stato disposto l’obbligo di presentazione. Sono stati eseguiti due ordini di carcerazione emessi entrambi dalla procura. Il primo nei confronti di un 29enne condannato a scontare una pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione per diversi furti aggravati; il secondo nei confronti 38enne condannato a scontare una pena di 4 anni, 5 mesi e 13 giorni di reclusione per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tredici le persone denunciate in stato di libertà dal commissariato per reati contro il patrimonio e contro la persona.