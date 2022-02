Contratto Ghelas, definita proposta della commissione: per verde possibile esternalizzare

Gela. In attesa che l’amministrazione comunale e i vertici della municipalizzata Ghelas Multiservizi traccino le linee portanti del nuovo contratto, anche per superare le criticità che hanno indotto il sindaco a ritirarlo, la commissione sviluppo economico ha concluso il lavoro di verifica, con una proposta, che probabilmente verrà presentata, proprio al sindaco e alla giunta. Le verifiche sono partite ad inizio anno e in commissione è stato sentito il manager Ghelas, Francesco Trainito. Il presidente della commissione Rosario Faraci e gli altri componenti, Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso, hanno definito una proposta che mira a disegnare servizi, che siano copribili per intero dalla municipalizzata, ormai da tempo sottodimensionata. Manca personale e si è tentata pure la carta degli Asu, che hanno svolto servizio per l’ex Asi. Le carenze più gravi si registrano nel settore delle manutenzioni, proprio per un numero esiguo di operai a disposizione. Nella proposta, tra le diverse soluzioni avanzate, c’è quella di una possibile esternalizzazione del servizio di manutenzione del verde pubblico, da affidare ad altre aziende. Per i consiglieri, potrebbe essere un’opzione più efficiente, rispetto all’attuale situazione di tante aree della città, dove materialmente Ghelas non riesce ad arrivare, proprio perché mancano operatori. La multiservizi ha già rinunciato al servizio di sosta a pagamento e parcheggi, anche in questo caso perché non in grado di coprirlo in maniera completa ed efficiente.