Contratto istituzionale, Lorefice aveva già chiesto incontro a Fitto: Cis ad oggi mai sbloccato

Gela. Se ne parla da anni, da quando l’interlocutore istituzionale dell’amministrazione comunale era ancora l’ex ministro dem Giuseppe Provenzano (con il Pd nella giunta dell’avvocato Greco). Del Contratto istituzionale di sviluppo si sono perse le tracce per un lungo lasso di tempo. L’amministrazione comunale, nonostante le ben note emergenze finanziarie del municipio, ha cercato di mantenere contatti con le stanze romane. L’avvento del nuovo governo Meloni avrebbe dovuto aprire una fase nuova, magari con lo sblocco definitivo del Cis, che consentirebbe di inglobare altri strumenti istituzionali destinati al territorio e soprattutto assicurare un ampio regime di agevolazioni per gli investimenti. La scorsa settimana, il sindaco Lucio Greco ha ripreso il tema. Ha spiegato che gli uffici comunali la loro parte l’hanno fatta, trasmettendo tutto il necessario a Roma. Per lungo tempo, il primo cittadino ha seguito questo capitolo insieme all’attuale manager Ghelas Pietro Inferrera, che ha ricoperto l’incarico di esperto. Il sindaco, nel tentativo di avere riscontri dal ministero guidato da Raffaele Fitto, si è rivolto ai parlamentari nazionali del territorio. Il senatore M5s Pietro Lorefice monitora la vicenda da diverso tempo. Richiamò il Cis pure nel corso degli approfondimenti che la commissione industria del Senato condusse sulle aree di crisi, compresa quella locale. Da mesi, attende che il ministro Fitto dia riscontro concreto, anche su un piano istituzionale. Aveva già avanzato una richiesta formale di incontro e in mancanza di risposte in tempi celeri l’ha reiterata. Fitto sembra piuttosto possibilista rispetto alla strada di un rilancio di tutti i Contratti istituzionali di sviluppo attivati in diverse Regioni.