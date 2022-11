Contributo al Consorzio in crisi, svista della Regione: nuovo decreto per i 550 mila euro

A Palermo, gli uffici regionali sono incappati in un disguido di pura burocrazia, con le somme impegnate prima che il relativo capitolo di spesa potesse transitare dal dipartimento sviluppo rurale e territoriale a quello agricoltura. Quindi, il decreto che era stato rilasciato a settembre è stato annullato e ora riemesso, questa volta nella speranza che la burocrazia non si metta di muovo di traverso in una situazione complessiva che per il Consorzio ha aspetti di drammatica crisi. Il nuovo decreto dovrebbe accelerare il trasferimento di un contributo concesso proprio per le condizioni sempre più difficili nelle quali versa l’ente.