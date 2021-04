Controlli, fermato sorvegliato speciale per violazione misura: torna in libertà

Gela. Nell’arco di poche ore, è stato arrestato e poi rimesso in libertà. Il ventisettenne Vittorio Graziano Comes, che ha precedenti penali ed è sottoposto a procedimento per l’incendio del bar “Belvedere”, è stato fermato dalle forze dell’ordine, oltre l’orario consentito dagli obblighi della sorveglianza speciale. Sottoposto ai domiciliari, questa mattina si è presentato davanti al gip Marica Marino. Difeso dall’avvocato Davide Limoncello, ha spiegato di essere uscito da casa, a bordo sella sua vettura, perché si era posta l’esigenza di andare a prendere il figlio, che era ospite da una familiare. Insieme a lui, in auto, c’era anche la moglie.