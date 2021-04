Emergenza e disabili, Ascia: “Greco ancora in campagna elettorale, alleanza finita”

Gela. Sembrava potessero esserci i presupposti per riallacciare rapporti politici più stabili, fino ad un rientro effettivo del Pd in maggioranza (con la prospettiva anche della giunta). La vicenda del trasporto disabili e la seduta monotematica di ieri sera dell’assise civica, sembra invece abbiano segnato la fine definitiva di ogni interlocuzione politica tra il sindaco Lucio Greco e il Pd. Nessun arrivederci, ma probabilmente un addio. La direzione dem si riunirà lunedì, come ha stabilito il segretario cittadino Guido Siragusa. Proprio ieri, in aula, Greco ha parlato di “speculazione politica del Pd” sulla questione del trasporto disabili. “Fine di ogni ipotesi di interlocuzione con il sindaco? Senza ombra di dubbio – spiega il consigliere comunale dem Alessandra Ascia – ma questo non è derivato dalla seduta di ieri sera. Il rapporto si è concluso già diverso tempo fa. Non può esserci nessuna alleanza politica. Il sindaco ama scegliere di non decidere. Allora, che continui a non decidere con chi vuole, non certamente con il Pd”. Il consigliere dem, che insieme al capogruppo Gaetano Orlando, ha sostenuto il monotematico sul trasporto disabili, spiega che “non c’è alcuna volontà politica di dare attuazione al regolamento del 2018”, che invece secondo gli esponenti del Pd deve essere la base di partenza fondamentale. “Hanno creato un caos – continua – non mi permetto di intervenire sui criteri di valutazione adottati per le offerte presentate, però il dirigente Maria Morinello, ieri sera, ha comunque spiegato che la procedura di gara è stata indirizzata solo ad associazioni del terzo settore, di fatto escludendo altre categorie che avrebbero potuto avere i requisiti. Mi pare che non ci sia una vera volontà politica di affidare la gara per il trasporto disabili, per non parlare di quello speciale che è fermo da anni. Il regolamento, invece, non prevede una distinzione tra i due servizi e soprattutto stabilisce che possono essere gestiti direttamente dal Comune oppure affidati a società esterne. Invece, portano avanti un sistema con i rimborsi alle famiglie, che sta veramente creando enorme confusione. Non so quali sviluppi potranno esserci. Dovrebbero iniziare dall’applicare il regolamento”. In più occasioni, i dem hanno spiegato che il sistema da portare avanti non può essere quello dei voucher. “Si applichi il regolamento – aggiunge Ascia – se non lo si ritiene efficace, l’amministrazione comunale può sempre modificarlo. Hanno una maggioranza schiacciante, possono fare ciò che vogliono. Però, non posso accettare la strafottenza dimostrata ieri dal gruppo di maggioranza”. La stessa Ascia, in apertura di seduta, aveva chiesto che il sindaco potesse riferire sull’attuale emergenza sanitaria, alla luce dello scontro in atto con Asp sulle scuole.