Controlli in città, denunce per droga: carabinieri impegnati nel fine settimana

Gela. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal prefetto di Caltanissetta, dottoressa Chiara Armenia, per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, i carabinieri del reparto territoriale hanno svolto un’operazione finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, armi e circolazione stradale. L’attività, che ha visto l’impiego di pattuglie in abiti borghesi, in colori d’istituto e con il supporto di un’unità cinofila di Palermo-Villagrazia, ha riguardato l’identificazione di persone e mezzi con posti di controllo e posti di blocco lungo le principali arterie di comunicazione stradale, dove si registra, soprattutto il fine settimana, un consistente movimento di veicoli e di persone. Durante l’esecuzione del servizio sono state controllate complessivamente 201 persone e 129 veicoli, elevate contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di 8mila euro. Al termine dei controlli è stato denunciato in stato di libertà un automobilista per “guida senza patente reiterata” con conseguente sequestro per confisca del veicolo. Numerosi i controlli volti al contrasto in materia di sostanze stupefacenti nei Comuni di Gela e Niscemi. In particolare, sono stati segnalati alla prefettura di Caltanissetta tresoggetti, trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish.