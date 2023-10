Tennistavolo, si apre la stagione per la compagine locale: in C1 obiettivo mantenere la categoria

Gela. Inizia il 7 ottobre la stagione sportiva dell’A.S.D.Tennistavolo Gela. La squadra locale si presenta ai nastri di partenza della serie C1 per il terzo anno consecutivo. Lo scorso anno ottenne il terzo posto. In questa stagione si punta principalmente a mantenere la categoria, “se poi durante il campionato ci saranno le giuste condizioni, tenteremo di stare nei primi posti della classifica”, fanno sapere i vertici della società. In questo contesto è stato confermato tutto il blocco dei pongisti dello scorso anno, compreso il nigeriano Adewole Abebayo Adetimbo. Ci sono altri tesseramenti, il calatino Daniele Cusumano proveniente dalla squadra del Zafferana Etnea, Orazio Amaru’, gelese proveniente dal TSG Heideshein in Germania, e Gabriele Palamenghi dalla Kerkent Agrigento.