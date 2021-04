Coronavirus, 14.320 nuovi casi e 288 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Toccano quota 4 milioni i casi totali di coronovirus registrati in Italia dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 14.320, in crescita rispetto ai 13.385 di ieri. I tamponi processati sono 330.075, numero che fa alzare il tasso di positività al 4,3%. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i morti sono 288, in significativo calo rispetto a ieri. Sono 18.088 i guariti mentre gli attuali positivi raggiungono il numero di 438.709 con una riduzione nelle ultime 24 ore pari a 4.062.Si allenta anche oggi la pressione sugli ospedali. Continua la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari con 19.351 degenti (-509), calo pure nelle terapie intensive con una riduzione complessiva di 71 pazienti (2.640 le persone ricoverate) e 129 nuovi ingressi (ieri erano 168). In isolamento domiciliare vi sono 416.788 persone. Sul fronte delle singole regioni, la Lombardia si conferma quella con il maggiore incremento giornaliero (2.306), a seguire Campania (1.986), e Puglia (1.501).(ITALPRESS).