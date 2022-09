Costarelli ucciso in carcere, depositata consulenza: sarà valutata dai legali dei familiari

Gela. La relazione del consulente, nominato per valutare le cause della morte del sessantenne Paolo Costarelli, è stata depositata. L’esperto, che si è occupato dell’autopsia, ha riportato le proprie conclusioni. Costarelli fu trovato ormai privo di vita all’interno di una cella del carcere di Caltagirone, dove era detenuto per scontare una pena definitiva per maltrattamenti. Ad ammettere l’omicidio fu subito il quarantaquattrenne Salvatore Moio, suo compagno di cella e ristretto per una condanna per un precedente delitto. In base a quello che ha raccontato, l’avrebbe strangolato, pare dopo una colluttazione. Avrebbe agito con dei lacci da scarpe. La relazione sarà visionata dai legali dei familiari della vittima, che hanno già deciso di seguire l’inchiesta ed eventualmente appurare se ci siano state altre responsabilità, anche da parte di supervisori e funzionari della struttura. E’ emerso che il corpo di Costarelli, ormai privo d vita, fu rinvenuto dagli agenti della penitenziaria solo dopo due giorni. Nella struttura calatina sono diversi i casi di morte di detenuti, almeno negli ultimi anni. L’ultimo a fine agosto, indicato come suicidio.