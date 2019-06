Countdown giunta, Pd sceglie volto nuovo? Ex Messinese rimangono alla finestra

Gela. “Non sono discussioni da fare a mezzo stampa, ne parleremo domani in direzione”. Il segretario cittadino dem Peppe Di Cristina non si sbilancia sulla scelta dell’assessore in quota Pd. Il sindaco Lucio Greco e i suoi gli hanno chiesto un nome, ma nel partito si sta formando un’ala che potrebbe pretendere un cambio di rotta, magari una scelta a sorpresa, non ricompresa in quella che è la rosa di soluzioni che ad oggi va per la maggiore (Giuseppe Fava o Grazia Robilatte). Stefano Scepi, componente dell’assemblea nazionale, ieri non ha usato mezze misure. Non gli è piaciuto l’inno alla vittoria arrivato dalla segretaria locale del partito dopo le amministrative. “Risultati bassi”, ha detto commentando anche le urne delle europee. “Al partito non serve a niente avere un assessorino”, ha tuonato. E se Di Cristina decidesse di rompere i pronostici, scegliendo un volto nuovo da mettere nella giunta Greco? Pare che il gruppo del sindaco non disdegnerebbe avere forze fresche. Il vicesindaco in pectore Terenziano Di Stefano è da sempre uno che ha privilegiato venti politici che possano spirare da nuovi innesti, lontani dalle solite logiche. L’ha spiegato anche ieri, quando ha fatto capire che in giunta sarebbe meglio non schierare “cose del passato”, a cominciare dagli ex Messinese. Dal Popolo della Famiglia, altro pezzo della coalizione “arcobaleno” dell’avvocato, tra le altre, è arrivata l’opzione Giovambattista Mauro, ex assessore della giunta sfiduciata. Insieme a lui, del resto, di ex della precedente amministrazione ce ne sono diversi in maggioranza, da Francesco Salinitro e Giuseppe Licata (fondatori del progetto civico) a Valeria Caci (consigliere eletto e altro ex assessore di Messinese).