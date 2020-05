Covid…0, in città contagio fermo: nuovo caso a Caltanissetta

Gela. Nessun nuovo caso di Covid in città. La linea permane stabile e lo confermano anche i dati di Asp. Non si registrano contagi mentre iniziano ad arrivare gli esiti dei tamponi, effettuati spesso con molto ritardo. Un ulteriore tassello che sembra scongiurare pericoli di propagazione del virus in questa fase 2. Quattro guariti anche in altri centri, Caltanissetta, San Cataldo, Resuttano e Mussomeli.