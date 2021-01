Covid, in Italia 1.237.328 somministrazioni del vaccino

ROMA (ITALPRESS) – I vaccini somministrati in Italia sono 1.237.328. E’ quanto emerge dal report reso noto dal governo e aggiornato alle 17.13 di oggi.Le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 7.595. Tra i vaccinati, 777.770 sono donne e 459.558 sono uomini. Per categoria, invece, si contano 734.136 somministrazioni a operatori sanitari e sociosanitari, 398.460 al personale non sanitario, 97.823 agli ospiti delle strutture residenziali e 6.909 agli over 80.Tra i territori, la provincia di Bolzano è quella con la migliore percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (93,7%), mentre la Calabria risulta ultima con il 52,3%.Ecco il dettaglio delle regioni: Abruzzo (59,6%), Basilicata (60%), Calabria (52,3%), Campania (88,2%), Emilia-Romagna (81,1%), Friuli Venezia Giulia (84,4%), Lazio (80,8%), Liguria (66,4%), Lombardia (80%), Marche (90,3%), Molise (58,9%), P.A. Bolzano (93,7%), P.A. Trento (70,3%), Piemonte (89,5%), Puglia (70,4%), Sardegna (77,7%), Sicilia (71,7%), Toscana (79,3%), Umbria (72,6%), Valle d’Aosta (93,1%), Veneto (88,4%).(ITALPRESS).