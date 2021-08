Covid, in Sicilia 1.229 nuovi casi. Salgono ricoveri e terapie intensive

ROMA (ITALPRESS) – Anche oggi la Sicilia si conferma prima regione per contagi. I nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.229 in aumento di 348 unità a fronte di 26.865 tamponi processati (8.028 nelle 24 ore precedenti). Il tasso di positività si attesta così al 4,57%. Nessun nuovo decesso. I nuovi dimessi/guariti sono 13, per un totale di 231.484 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 19.949 (+1.216). In crescita i ricoveri nei reparti ordinari, 607 (+24). Ricoverate in terapia intensiva 77 persone (+6) con 9 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 19.265 (+1.186).(ITALPRESS).