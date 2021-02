Covid, numero contagiati scende sotto 300 in città: tredici nuovi positivi e 27 guariti

Gela. Tredici nuovi positivi al Covid in città, nelle ultime ventiquattro ore. Sono i dati rilasciati da Asp. Si tratta di pazienti, tutti in isolamento domiciliare. Un paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria, mentre un altro è stato dimesso. I guariti sono ventisette. Il numero complessivo di positivi in città scende sotto quota 300 (esattamente 288).