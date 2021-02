Covid, cinque nuovi contagi in città: aumentano i guariti, sono 29

Gela. Scende di nuovo la curva del contagio da Covid, non solo in città ma nell’intera provincia. Nelle ultime ventiquattro ore, sono cinque i nuovi positivi in città, in isolamento domiciliare. Ventinove pazienti gelesi sono risultati positivi. Tra gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria, mentre quattro sono stati dimessi. Asp conferma due decessi, di pazienti di Caltanissetta e Campofranco. Non si registrano decessi di pazienti gelesi.