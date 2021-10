Covid, Speranza: “Auspico che L’Ema decida presto sul vaccino per i bambini da 5 a 12 anni”

ROMA (ITALPRESS) – “Il vaccino anticovid tra i 5 e i 12 anni è in corso di valutazione presso EMA, il nostro auspicio è che si esprima entro dicembre, dopo di ciò si potrà procedere in questa direzione. Proteggere dal virus anche i più piccoli ci consente di mettere la curva sotto controllo. Ema dovrebbe concludere la procedura entro la fine dell’anno. Sempre entro la fine dell’anno sapremo se ci sarà o no la proroga dello stato di emergenza”. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza a Mezz’ora in più su Rai3.

E ha aggiunto: “Bisogna dialogare con la Cina, l’EMA sta facendo la valutazione sul vaccino cinese Sinovax, ma il nostro auspicio è che ci sia reciproco riconoscimento. Sui brevetti condivido la posizione del Presidente USA Biden per la liberalizzazione, ma adesso la priorità è portare i vaccini ai Paesi fragili”.

