Covid, un solo nuovo caso e sette guariti: in città un totale di 319 positivi

Gela. Il guasto al laboratorio che processa i tamponi, ieri ha fatto saltare la diffusione dei dati sui nuovi positivi al Covid, in città e negli altri centri della provincia. Asp li ha diffusi in serata. In città, si registra un solo nuovo caso. I guariti sono sette. In totale, la curva del contagio è a 319 positivi. Asp comunica il decesso di un paziente di Caltanissetta, positivo al Covid.