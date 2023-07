Crisi Consorzio bonifica, ritardi pagamenti e nessuna risposta: domani assemblea lavoratori

Gela. Una crisi senza fine mentre in Regione si discute dell’ennesima riforma dei Consorzi di bonifica. I lavoratori di quello locale da anni sono sull’orlo di una fine senza soluzioni. Domani mattina, i dipendenti dell’ente si riuniscono in assemblea, su iniziativa dei rappresentanti della Flai-Cgil. L’incontro si terrà davanti alla sede. Il segretario provinciale Peppe Randazzo, nella richiesta inviata anche al commissario straordinario del Consorzio, spiega le ragioni dell’assemblea. Ancora una volta, gli stipendi tardano ad essere erogati. Proprio dal commissario non sono arrivate risposte su un incontro chiesto a gran voce dalle organizzazioni sindacali, ormai da aprile. Va valutata inoltre la questione del contributo dell’assessorato al lavoro. I dipendenti sono stanchi di andare avanti nella precarietà assoluta. Il Consorzio non riesce a dare servizi adeguati a migliaia di agricoltori del territorio, già stetti nelle secche della mancanza d’acqua.