Una piccola lama nel portachiavi acquistato, giovane a processo: è stato assolto

Gela. Non sapeva che potesse costituire un’arma impropria, non consentita. Un giovane è stato assolto al termine del dibattimento tenutosi a suo carico. Nel corso di controlli, le forze dell’ordine individuarono un portachiavi con una piccola lama. Il giovane l’aveva acquistato in una rivendita ambulante, senza pensare che potesse determinare delle conseguenze. Assistito dall’avvocato Giovanna Cassarà, ha dovuto rispondere alle accuse in giudizio. La procura ha concluso con la richiesta di condanna.