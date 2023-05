Crisi finanziaria, giunta approva nuove variazioni bilancio per i progetti

Gela. Il rendiconto 2021, atteso in settimana, non è stato ancora deliberato dalla giunta. Sarebbe comunque in dirittura di arrivo dopo mesi di attesa e di approfondimenti sui numeri del municipio. E’ fondamentale nella “volata” verso i correttivi richiesti dalla Corte dei Conti. La situazione complessiva dell’ente non è delle migliori e il sindaco Lucio Greco non lo nasconde. In assenza di atti finanziari già approvati, sono praticamente obbligate le variazioni di bilancio. La giunta, ieri, ne ha approvate per quasi cinque milioni di euro. Si tratta di quelle necessarie alla continuità delle coperture finanziarie dei progetti del Pnrr e non solo. Riguardano le procedure per il micronido di via Albinoni, per l’efficientamento energetico e ancora per la rifunzionalizzazione dell’area esterna di Palazzo Ducale.