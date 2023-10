Crisi finanziaria, prime indicazioni da Ifel: in serata variazioni in aula con parere negativo

Gela. Erano attesi in vista di un complesso rush finale nella crisi finanziaria che attanaglia Palazzo di Città. Sono arrivati i primi riscontri dagli esperti di Ifel, la fondazione di Anci che sta supportando l’amministrazione comunale nel tentativo di evitare il dissesto. Il gruppo di professionisti e tecnici che opera per Ifel ha avuto modo di verificare i numeri del rendiconto 2021 e di approfondire altri atti finanziari. Il piano di riequilibrio per evitare il dissesto andrebbe approvato e trasmesso alla Corte dei Conti entro il 28 ottobre manca però il rendiconto 2022. Fino ad ora, il fabbisogno per il piano è stato commisurato a quello 2021. Nei prossimi giorni, l’amministrazione dovrebbe fornire particolari sulle indicazioni pervenute dagli esperti che come ha precisato l’assessore al bilancio Mariangela Faraci non si occupano comunque di redigere piano di riequilibrio. In municipio non era stata esclusa neppure l’eventualità di una relazione descrittiva dell’intero stato dei numeri dell’ente.