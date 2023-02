Crisi finanziaria, Greco: “Giurisprudenza dà priorità al riequilibrio piuttosto che al dissesto”

Uno dei pesi maggiori nell’economia del municipio rimane il maxi debito maturato nei rapporti con l’Ato ambiente Cl2. Oltre sedici milioni di euro per conferimenti e servizi, in passato non pagati. Greco aveva già espresso l’intenzione di riaprire il capitolo della transazione con l’ambito e l’ha confermato davanti ai magistrati. Per cercare di sgravare l’entità del debito si farà leva su crediti per “mitigazioni ambientali” che Palazzo di Città vanta verso l’Ato Cl2. “Possono servire a ridurre l’entità del nostro debito e comunque cercheremo di concludere una transazione che suddivida i pagamenti in un arco temporale più ampio possibile”, precisa il sindaco. La Corte dei Conti valuterà e si esprimerà attraverso un prossimo deliberato, che potrà dire molto sul destino dell’ente comunale. Avere una struttura che possa occuparsi interamente degli attuali oneri finanziari potrebbe essere una chance in più ma a Palazzo di Città manca un dirigente al bilancio a tempo pieno, come sottolineato di recente anche dall’assessore al ramo Mariangela Faraci. Né il bando né la procedura di scavalco, fino ad ora, hanno generato risultati. I concorsi sono fermi. La guida del settore è affidata all’interim del segretario Loredana Patti ma dopo l’addio del dirigente Alberto Depetro non è stato ancora individuato un sostituto in pianta stabile. In Comune, in una fase di ristrettezze ed emergenze, potrebbe arriva un funzionario, con il quale ci sono già state interlocuzioni. Pare che sia alle dipendenze di un ente pubblico in provincia di Messina. Il sindaco ha avuto contatti e c’è stato un incontro tra il funzionario e il dirigente Mario Picone. Avrebbe intenzione di prendere servizio in municipio e potrebbe attenuare la carenza di personale.