Crisi idrica e siccità, le conseguenze non mancano: tanti disservizi ed è allarme invasi

Gela. La crisi idrica comincia a far sentire i propri effetti anche su Gela. In queste settimane mezza città è stata a secco. Siciliacque ha ridotto i quantitativi di 100 litri al secondo in tutta la provincia, ovvero il 22% in meno di quantitativi forniti a Caltaqua. Gli invasi sono a secco ed hanno bisogno di manutenzione. Meno acqua insomma in tutta la Provincia, e adesso si rischia una estate drammatica.

Mentre il Governo Schifani chiede “lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica sull’Isola”, l’azienda che gestisce il servizio idrico in città, ha adeguato il piano di emergenza, tagliando sia il numero di ore di distribuzione che le turnazioni distributive.

Dall’11 marzo Siciliacque ha ridotto i quantitativi di acqua in tutta la provincia di Caltanissetta, Gela compresa. La carenza di piogge e la difficoltà nello sfruttare gli invasi artificiali dell’isola impongono a tutti i sindaci di prepararsi ad affrontare una crisi idrica drammatica. Lo Stato di crisi è stato già dichiarato, così come quello di emergenza regionale nel settore potabile.

L’amministrazione comunale ha partecipato ad un tavolo operativo con Ato Idrica, Caltaqua e i sindaci della provincia per fare il punto della situazione, comune per comune.

Caltaqua sta adeguando il piano di emergenza, ed ha già ridotto i quantitativi di acqua forniti. Sono diminuiti sia il numero di ore di distribuzione che le turnazioni distributive.

Il Comune di Gela che conta oltre 68.500 utenti, è già passato da 138 l/s a 105 l/s con distribuzione a giorni alterni e per metà popolazione.

E questo sta accadendo oggi, all’alba della imminente stagione estiva che probabilmente costringerà tutti ad uno sforzo enorme nel garantire una erogazione minima alla popolazione.

Nel corso dell’incontro sono state prospettate le soluzioni per ridurre al minimo i disagi per la popolazione. Se non pioverà entro sessanta giorni la situazione diventerà emergenziale

La richiesta dell’amministrazione è quella di sfruttare fonti alternative, come le riserve idriche di Bubbonia, Pantanelli e Ragoleto. Da queste fonti potrebbero essere tirati fuori altri 25 litri al secondo che tamponerebbero i periodi di emergenza.

Intanto piovono le segnalazioni ogni giorno da ogni quartiere della città, l’acqua arriva a singhiozzo e con bassa pressione, ed alcune abitazioni non vengono fornite anche per 4-5 giorni.

I rubinetti rimangono a secco in diversi quartieri, e i cittadini espongono pubblicamente il loro malcontento.