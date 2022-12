Crisi politica, continui contatti per sondare il campo: si punta ancora sul centrodestra

Gela. Chi è vicino alle trattative in corso sembra convinto che il punto si possa effettivamente fare nel fine settimana, “entro domenica”. Sono tanti i no giunti pubblicamente da pezzi del centrodestra locale, che non sembrano intenzionati a lanciare nessun salvagente d’emergenza all’avvocato Lucio Greco, ora senza più una giunta. Gli incontri si stanno tenendo, lontani da troppe luci. Sembra che si cerchi di convincere proprio quell’area di centrodestra che fino ad ora non ha mai aperto alcun discorso politico con il sindaco, che questa mattina invece ha richiamato tutti al senso di responsabilità davanti a scelte che potranno essere anche “drammatiche”, riferendosi principalmente al capitolo degli atti finanziari. Il sindaco ha bisogno di numeri e di consiglieri che possano perlomeno condividere punti strategici del programma. In realtà, nei confronti che ci sono stati in queste ore sembra si voglia ragionare anche di un’alleanza politica, chiaramente di centrodestra, da sviluppare in vista delle prossime scadenze elettorali. Il sindaco non ha nascosto, in questi ultimi mesi, di aver scelto di stare proprio nel centrodestra, inducendo diversi alleati a non fare per nulla salti di gioia. “Vogliamo parlare a chi fa la politica con la testa e non con la pancia”, si affretta a dire qualcuno che sta a sua volta seguendo i tentativi di dialogo, che pare possano passare dalle stanze di partiti di centrodestra (non sono esclusi né Lega né Fratelli d’Italia). Ufficialmente, nessuno apre al sindaco. Chi sta esplorando l’ipotesi di un rilancio del progetto Greco sembra invece convinto che qualche chances in più possa esserci, magari passando dalle segreterie palermitane.